Am Sonnabend bringt MDR Sputnik mit seiner „Spring Break Tour“ die Mehrzweckhalle Jessen Nord zum Beben. Über die DJs, erlaubte Taschengrößen und was Besucher sonst wissen müssen.

Am Sonnabend findet in der Mehrzweckhalle in Jessen eine MDR Sputnik Party statt. Das Foto entstand im Juli, als die „Spring Break Tour“ beim Heimatfest in Wulfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) Station machte. Zu sehen ist Sputnik-DJ „krs.age“, der auch am Samstag in Jessen auflegen wird.

Jessen/MZ. - „Sehr beliebt. Hohe Nachfrage für dieses Event!“ ist derzeit auf der Webseite eines bekannten Ticketshops zu lesen, wenn man sich für Karten zu einer Jessener Party interessiert. Und diese Feier steigt bereits am kommenden Sonnabend, 6. September, in der Sport- und Mehrzweckhalle Jessen Nord (Straße der Jugend 9). MDR Sputnik, ein junges Radioprogramm, gastiert an diesem Abend in Jessen mit seiner „Spring Break Tour“. Und das schon zum zweiten Mal.