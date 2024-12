Jessen/MZ. - „Ich bin jetzt voll arbeitende Rentnerin“, meint Marion Richter, die Sekunden später sofort den Beweis antritt. Das Telefon klingelt fast im Minutentakt, Kunden erkundigen sich nach freien Plätzen für geplante Reisen oder fragen, an welche Adresse das Geld zu überweisen ist. Marion Richter, die in Gadegast aufgewachsen ist, jetzt in Schweinitz lebt und dort im Ehrenamt eine Sportgruppe leitet, steht in puncto Ausflüge und Veranstaltungen für Qualität – und das ist keine Übertreibung. Die 64-Jährige muss für ihre Angebote nicht mit der Glocke durchs Dorf laufen und Werbung machen. Ausverkauft steht kurz nach der Bekanntgabe auf fast all ihren Plänen, wer mit ihr einmal auf Tour gegangen ist, gehört zur Stammkundschaft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.