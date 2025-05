Premiere für die fahrende Dorfkneipe in der Elsteraue. Richard Just und Axel Nowack hatten die Idee dazu, stellten ihr Mobil am Radweg bei Predel auf und viele Gäste kamen.

Elsteraue/MZ. - Richard Just und Axel Nowack hatten eine Idee. „Wir haben uns eine fahrende Dorfkneipe zugelegt und vermieten diese“, erzählt Richard Just. Ob diese Idee funktioniert, probierten die beiden Männer aus Draschwitz und Predel gleich mal zum Männertag selber aus. Sie zogen ihre mobile Dorfkneipe an den Radweg nahe Predel in den Elsterwiesen, schenkten Bier und alkoholfreie Getränke aus. Auch Steaks und Roster gab es. Dazu luden Bierzelt-Garnituren zum Verweilen ein und viele Gäste kamen. „Es ist immer schön, wenn in der Elsteraue mal was los ist und von der fahrenden Kneipe bin ich total überrascht“, freut sich Peter Hartmann und macht mit seinen Freunden eine kleine Rast.