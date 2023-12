Als letzter Weihnachtsmarkt im Jessener Land begrüßt der an der Schwarzen Elster seine Besucher. Was ihnen am Eröffnungstag geboten wird.

Der Weihnachtsmarkt in Jessen füllt sich mit Besuchern. Freitag und Sonnabend wird er die Menschen in Feststimmung versetzen.

Jessen/MZ. - Mit einem Puppenspiel, nur mit lebenden Puppen, eröffneten der Freizeittreff „Wiesengrund“ und der Jugendklub „An der Maxe“ am Freitagnachmittag gemeinsam den Weihnachtsmarkt in Jessen. Das Märchen von Rotkäppchen und dem bösen Wolf interpretierten sie in einer eigenen und vom Inhalt her auch recht modernen Fassung. „Großmutter, warum hast du so große Augen“, fragte Rotkäppchen zum Beispiel. „Damit ich besser meinen Instagram-Account lesen kann“, antwortete der böse Wolf.