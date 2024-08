Unruhige Nacht in Jessen: Was über Stunden die Ruhe massiv stört

Jessen/MZ/TT. - Ständig laute Geräusche aus dem Jessener BMI-Werk haben in der Nacht zu Donnerstag bei einigen Einwohnern für eine unruhige Nacht und in den sozialen Netzwerken für Spekulationen gesorgt. Schuld an dem Lärm ist laut dem stellvertretenden Werkleiter Daniel Elsner ein Dampfregelventil im Kesselhaus gewesen. „Es bestand aber zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr“, so Elsner, der sich bei allen Einwohnern im Namen der BMI für die entstandene Lärmbelästigung entschuldigt.

Aufgrund des Vorfalls sei die Produktion in diesem Bereich „eingeschränkt weitergelaufen“. Damit nichts passiert, so Elsner, habe ein Mitarbeiter das Ventil ab 1.30 Uhr in der Nacht händisch bedient. Inzwischen sei der Lärmverursacher instand gesetzt und alles läuft seinen gewohnten Gang. „Das habe ich dem Jessener Bürgermeister Michael Jahn in einem persönlichen Gespräch auch so mitgeteilt“, erläutert Elsner.