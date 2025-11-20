Aus Kronkorken wird Hoffnung: Thomas Weiß sammelt seit Mai für Kinderhospize. Wie er in wenigen Monaten ein Netzwerk aufbaut, das Kindern hilft – und die Umwelt schont.

Thomas Weiß (r.) holt in Bad Düben einen Hänger voller Kronkorken bei Ronny und Nils Küster (Mitte) und Sponsor Steve Krappitz ab.

Jessen/Bad Düben/MZ. - Ein Kronkorken wiegt gerade einmal zwei Gramm. Doch für Thomas Weiß sind diese kleinen Metallstücke ein großes Stück Solidarität. Seit Mai dieses Jahres unterstützt der junge Mann aus Jessen die Sammelaktion des Vereins „Kronkorken fürs Kinderhospiz“. In wenigen Monaten hat sein Engagement rasant Fahrt aufgenommen – und ihn zum Gebietsleiter gemacht. Dabei hat er viel Solidarität erlebt, Menschen mit Sammelleidenschaft getroffen und den Wunsch gespürt, Kindern zu helfen.