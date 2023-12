Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Prettin/MZ. - Martin Schmager läuft im Eiltempo über das Betriebsgelände und bereitet zusammen mit seinen drei Mitarbeitern einen besonderen Projekttag vor. In wenigen Minuten biegt die „Rasselbande“ – so heißt die große Gruppe der Prettiner Kindertagesstätte „Haus der kleinen Knirpse“ – um die Ecke. Im Rahmen der von der Handwerkskammer initiierten Aktion „Kleine Hände, große Zukunft“ tauchen die künftigen Abc-Schützen für Stunden in die Dachdecker- und Zimmerer-Welt ein. Im Nachgang gestalten die Kinder gemeinsam mit ihren Erziehern ein Poster, auf dem die Erlebnisse des Tages farbenfroh dargestellt sind. Den Landessiegern winkt ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro.