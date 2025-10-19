JETZT LIVE:
Gesunde Ernährung im Ferienprogramm entdecken Kinder lernen im Jessener Kräutergarten, wie gesunde Ernährung schmeckt
Der Jessener Wir-Verein lädt Kinder in seinen Kräutergarten. Dort wartet Annett Roßmann im Auftrag der Tafel-Akademie mit einem Kochprojekt auf sie. Was dabei entsteht.
19.10.2025, 14:00
Jessen/MZ. - „Schätzt doch mal, wieviele Stückchen Würfelzucker vergleichsweise in den Produkten stecken“, animiert Annett Roßmann die acht jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen an dem Kochprojekt des Jessener Wir-Vereins am Donnerstag. Auf dem Tisch stehen und liegen als Beispiele eine Tüte Gummitierchen, eine Limonade, eine Schachtel Schokokekse, ein Joghurt und eine große Flasche Ketchup.