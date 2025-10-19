weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Gesunde Ernährung im Ferienprogramm entdecken: Kinder lernen im Jessener Kräutergarten, wie gesunde Ernährung schmeckt

JETZT LIVE:
1. FC Lok Stendal gegen FC Grimma im Livestream
1. FC Lok Stendal gegen FC Grimma im Livestream

Gesunde Ernährung im Ferienprogramm entdecken Kinder lernen im Jessener Kräutergarten, wie gesunde Ernährung schmeckt

Der Jessener Wir-Verein lädt Kinder in seinen Kräutergarten. Dort wartet Annett Roßmann im Auftrag der Tafel-Akademie mit einem Kochprojekt auf sie. Was dabei entsteht.

Von Klaus Adam 19.10.2025, 14:00
Referentin Annett Roßmann lässt die jungen Teilnehmer an dem Projekt beim Wir-Verein schätzen, wieviel Zucker in einzelnen Produkten steckt.
Referentin Annett Roßmann lässt die jungen Teilnehmer an dem Projekt beim Wir-Verein schätzen, wieviel Zucker in einzelnen Produkten steckt. (Foto: Klaus Adam)

Jessen/MZ. - „Schätzt doch mal, wieviele Stückchen Würfelzucker vergleichsweise in den Produkten stecken“, animiert Annett Roßmann die acht jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen an dem Kochprojekt des Jessener Wir-Vereins am Donnerstag. Auf dem Tisch stehen und liegen als Beispiele eine Tüte Gummitierchen, eine Limonade, eine Schachtel Schokokekse, ein Joghurt und eine große Flasche Ketchup.