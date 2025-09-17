Kunst aus Kinderhand: Ein Kalender für Zahnas Jubiläum „700 Jahre Stadtrecht“. Wie das Projekt von den Besuchern eingeschätzt wird und vor welchen Herausforderungen die Jury steht.

Nala Richter (Mitte) vollendet erst am Tag der Ausstellung des Kinder-Kunst-Kalenders zum Stadtjubiläum von Zahna ihre getöpferte Stadt.

Zahna/MZ. - Nala Richter lässt sich von dem Ausstellungsgewimmel des Projektes Kinder-Kunst-Kalender nicht ablenken. Sie hat nur Augen für die winzige Ton-Ente, die am Rand des himmelblauen Teiches sitzt, um ihr einen gelben Anstrich zu verleihen. Die Achtjährige gibt ihrer getöpferten Vorstellung, davon wie die Anfänge von Zahna ausgesehen haben könnten, den letzten farblich Schliff. Ihre kleine Siedlung ist Teil des Projektes, das im Rahmen des 700-jährigen Stadtjubiläums von Zahna ins Leben gerufen wurde.