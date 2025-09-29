Jessen/MZ. - Laut Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Jessen auf ihrer Instagram-Seite hat am Sonnabend an der Ortsverbindungsstraße Gentha – Leipa ein Fahrzeug gebrannt. Die Alarmierung ist um 16.16 Uhr erfolgt, das Einsatzende ist um 17.30 Uhr gewesen. „Gemeinsam mit einem Kameraden aus Ruhlsdorf“, heißt es hier, „stellten wir einen Trupp unter Atemschutz und begannen mit den ersten Löschmaßnahmen“. Die Feuerwehr Seyda unterstützte die Arbeiten mit einem zweiten Trupp unter Atemschutz. Das Auto ist vollständig ausgebrannt. Mit vor Ort ist auch die Polizei gewesen.

