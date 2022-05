Jessener Schüler stellen Fragen zur Mitteldeutschen Zeitung

Jessen/MZ - Die Schüler und Schülerinnen der Klasse 8d des Jessener Gymnasiums nutzten im Rahmen des zum 18. Mal stattfindenden medienpädagogischen Projektes Klasse 2.0 der Mitteldeutschen Zeitung die Gelegenheit, zwei Lokaljournalistinnen Fragen zu deren Arbeitsalltag zu stellen.

Die Gymnasiasten hatten sich in den vier zurückliegenden Wochen mit dem Thema Zeitungen auseinandergesetzt. Am Beispiel der Mitteldeutschen Zeitung, die sie im Zuge des Projektes gemeinsam gelesen haben, hatten sie bereits einiges über den Aufbau und die verschiedenen Textformen, die in einer Zeitung vorkommen, gelernt. Cornelia Berthold beteiligt sich seit vielen Jahren mit den jeweiligen Jahrgängen der achten Klassen des Gymnasiums an dem Projekt. Einige ihrer Schüler lesen laut der Deutschlehrerin erstmals innerhalb dieser Aktion eine Tageszeitung.

Nun schlüpften die Schüler und Schülerinnen selbst in die Rolle der Fragesteller und sprachen mit der Jessener Redakteurin Ute Otto und der Volontärin Annette Schmidt über den Beruf des Journalisten. Die Jugendlichen waren besonders daran interessiert, welchen Weg eine Nachricht nehmen muss, um am Ende als Artikel in der Zeitung zu erscheinen.

Sie erfuhren in der Fragestunde, wie in der Jessener Redaktion Themen ausgewählt werden und welche Hindernisse bei einer Recherche auftreten können. Auch der berufliche Werdegang eines Journalisten wurde behandelt und dass zu den Arbeitsaufgaben in einer Tageszeitung nicht nur das Schreiben von Texten, sondern auch das Fotografieren gehört.

Bis zum Pausensignal stellten die Schüler und Schülerinnen unablässig ihre Fragen, so wurden Themen und persönliche Einstellungen in Hinblick auf Boulevardzeitungen, Fake-News und den Grenzen des Journalismus thematisiert. Die beiden Journalistinnen erklärten, dass ein wichtiger Teil ihrer Arbeit darin bestehe, Fakten und Quellen zu hinterfragen.