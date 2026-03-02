Junge Modellflugpiloten aus Deutschland treffen sich in Jessen. Was die Teilnehmer des Jugendcamps erzählen und aus welchem Material die ultraleichten Flieger sind.

Kleinere Reperaturen werden unkompliziert und sofort vor Ort erledigt. Damit der Flieger wieder startbereit ist.

Jessen/MZ. - Was tun, um die Jugend für ein spezielles Hobby zu begeistern, um den Nachwuchs im Verein zu sichern? Beim Modellflugclub Jessen (MFC) geht man diesbezüglich seit vier Jahren gezielt neue Wege – und hat nachweislich Erfolg damit.