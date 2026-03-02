weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Modellflugclub Jessen: Jessen wird Treffpunkt junger Modellpiloten: Jugendcamp zieht bundesweit Teilnehmer an

Junge Modellflugpiloten aus Deutschland treffen sich in Jessen. Was die Teilnehmer des Jugendcamps erzählen und aus welchem Material die ultraleichten Flieger sind.

Von Sven Gückel 02.03.2026, 10:00
Kleinere Reperaturen werden unkompliziert und sofort vor Ort erledigt. Damit der Flieger wieder startbereit ist.
Kleinere Reperaturen werden unkompliziert und sofort vor Ort erledigt. Damit der Flieger wieder startbereit ist. (Foto: Sven Gückel)

Jessen/MZ. - Was tun, um die Jugend für ein spezielles Hobby zu begeistern, um den Nachwuchs im Verein zu sichern? Beim Modellflugclub Jessen (MFC) geht man diesbezüglich seit vier Jahren gezielt neue Wege – und hat nachweislich Erfolg damit.