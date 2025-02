Bürgermeister Michael Jahn informiert die Ortsteilbeiräte in Jessen über Zuschüsse und laufende Bauprojekte. Zudem geht es um den Glasfaserausbau für 2025.

Jessen/MZ. - Eingeladen hatte Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD) die Vorsitzenden der Ortsteilbeiräte wenige Tage vor der Bundestagswahl zu einer umfassenden Informationsrunde. Darin ging es um ganz aktuelle Themen, wie den Stand der Vorbereitung der Wahlen. Aber mit ihrer Rückantwort zur Teilnahme waren die Ortsteilvertreter auch angeregt worden, eigene Themen aufzuwerfen oder Anfragen zu stellen. So konnte sich die Verwaltung vorbereiten. Die Anliegen sollten dann in der Runde mit ihnen behandelt werden. So informierte Bürgermeister-Referentin Anja Richter-Nowak im Nachgang zu der Gesprächsrunde.