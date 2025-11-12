Der weltreisende Allgemein- und Notarzt Martin Steinert aus Jessen besucht drei Wochen lang das Land der aufgehenden Sonne. Er berichtet davon, was er dort erlebt.

Japan-Reise des Jessener Notarztes: Fünf Naturkatastrophen in drei Wochen

Martin Steinert (li.) in Japan mit einemTeil seiner Reisegruppe: Bei einer Teezeremonie gibt es auch für die Männer den traditionellen Kimono.

Jessen/MZ. - Eigentlich war diese Reise für Martin Steinert lediglich ein Ausgleich, weil sein Trip nach Guayana abgesagt worden war. Sie lag sozusagen griffbereit im gleichen Zeitfonds. Damit tauchte der Jessener Arzt und Notarzt in eine traditionelle Hochkultur, die sich so ganz unterscheidet von unserer mitteleuropäischen.