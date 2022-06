In der Jessener Musikschule ist die Zeit der Stille vorbei

Musikschule Jessen ist wieder geöffnet. Was Chefin Ute Burkhardt gelernt hat, wofür sie Verständnis aufbringt und was ihren Optimismus bremst.

Die Leiterin der Jessener Musikschule, Ute Burkhardt, freut sich, dass im Gebäude an der Kaplaneistraße wieder Stimmung herrscht.

Jessen/MZ - Sechs Wochen Stille sind Geschichte. Ute Burkhardt ist glücklich, dass wieder richtig Leben in der Musikschule Jessen herrscht. Sie hat, so die Bezirksleiterin, spätestens ab dem zweiten Lockdown gelernt, aus jeder Situation das Beste zu machen. Auch wenn das nicht zu ihren Qualitätsansprüchen passt. Ein Online-Unterricht, sagt sie, ersetzt niemals das Zusammenspiel in der Präsenz.