Eine szenische Lesung der 10. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Jessen findet anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus statt.

„Hunger nach Licht und Luft“: Jessener Gynmasiasten gestalten Gedenktag in der Lichtenburg

Schülerinnen und Schüler der 10a des Gymnasiums Jessen präsentierten in der Lichtenburg eine szenische Lesung.

Prettin/MZ. - Jedes Jahr widmet sich die Gedenkveranstaltung einem anderen Thema beziehungsweise einer anderen Personengruppe, die im KZ Lichtenburg Prettin inhaftiert war – um die ganze Breite der Grausamkeiten aufzuzeigen und dem Vergessen entgegenzuwirken.