weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Szenische Lesung in Prettin: „Hunger nach Licht und Luft“: Jessener Gynmasiasten gestalten Gedenktag in der Lichtenburg

Szenische Lesung in Prettin „Hunger nach Licht und Luft“: Jessener Gynmasiasten gestalten Gedenktag in der Lichtenburg

Eine szenische Lesung der 10. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Jessen findet anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus statt.

Von Karin Reihs Aktualisiert: 28.01.2026, 14:01
Schülerinnen und Schüler der 10a des Gymnasiums Jessen präsentierten in der Lichtenburg eine szenische Lesung.
Schülerinnen und Schüler der 10a des Gymnasiums Jessen präsentierten in der Lichtenburg eine szenische Lesung. (Foto: Sammlung Gedenkstätte KZ Lichtenburg Prettin )

Prettin/MZ. - Jedes Jahr widmet sich die Gedenkveranstaltung einem anderen Thema beziehungsweise einer anderen Personengruppe, die im KZ Lichtenburg Prettin inhaftiert war – um die ganze Breite der Grausamkeiten aufzuzeigen und dem Vergessen entgegenzuwirken.