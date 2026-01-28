Szenische Lesung in Prettin „Hunger nach Licht und Luft“: Jessener Gynmasiasten gestalten Gedenktag in der Lichtenburg
Eine szenische Lesung der 10. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Jessen findet anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus statt.
Aktualisiert: 28.01.2026, 14:01
Prettin/MZ. - Jedes Jahr widmet sich die Gedenkveranstaltung einem anderen Thema beziehungsweise einer anderen Personengruppe, die im KZ Lichtenburg Prettin inhaftiert war – um die ganze Breite der Grausamkeiten aufzuzeigen und dem Vergessen entgegenzuwirken.