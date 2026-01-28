Widerspruch oder neuer Beschluss? Finanz- und Kreisausschuss geben dem Kreistag keine klare Empfehlung für das weitere Vorgehen, um 2026 einen Haushalt für Mansfeld-Südharz zu beschließen. Unterdessen hat der Landkreis 1,5 Millionen Euro eingespart.

Ausschüsse noch uneins: Wie schnell bekommt Mansfeld-Südharz jetzt einen Haushalt für 2026?

Ohne Haushalt liegen in Mansfeld-Südharz viele freiwillige Ausgaben auf Eis (Symbolbild).

Sangerhausen/MZ. - Den Haushaltsbeschluss des Kreistags vom Dezember hat das Landesverwaltungsamt (LVA) beanstandet, am 11. Februar muss der Kreistag in Mansfeld-Südharz entscheiden, wie es nun weitergehen soll. Man könnte Widerspruch gegen die Beanstandung einlegen oder einen neuen Haushaltsbeschluss fassen, mit dem man die vom LVA benannten Mängel beseitigt.