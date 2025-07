Holzdorf/MZ. - Die Luftwaffe unterstützt seit vergangenem Freitagmorgen, 4.Juli, um 9 Uhr die Einsatzkräfte bei der Bekämpfung des Waldbrandes in der Gohrischheide (Zeithain). In einer Pressemitteilung des Kommandos Luftwaffe heißt es dazu, dass ein Hubschrauber CH-53 der Lufttransportgruppe Hubschraubergeschwader 64 in Holzdorf im Einsatz ist. In den mehr als 25 Stunden, die die fünfköpfige Crew bisher im Einsatz war, flog sie 230 Löschflüge. Bei denen 1.063.000 Liter Wasser aus drei örtlichen Kiesgruben entnommen wurden. Der Wasserlöschbehälter, genannt „Smokey“, kann bis zu 5.000 Liter Wasser aufnehmen. Am Montag löste das Deutsche Heer mit NH-90-Hubschraubern die Crew aus Holzdorf ab. Sie werden nach Plan bis Dienstagabend fliegen.