CH-47 „Chinook“ in Holzdorf – diese Strukturen werden für den Betrieb entwickelt.

Mit dem Transporthubschrauber Chinook erfährt der Standort Holzdorf einen großen Zuwachs an Personal, Material und militärischer Befähigung.

Holzdorf/MZ. - Der personelle und technische Aufwuchs des Bundeswehrstandorts Schönewalde-Holzdorf ist längst beschlossen, wurde vielfach diskutiert und medial beleuchtet. Was nun auf die Entscheidungsträger vor Ort zukommt, ist reine Fleißarbeit. Der Großteil davon wird sich in Leitlinien und Plänen wiederfinden, welche die Öffentlichkeit nicht zu Gesicht bekommt, die aber für den reibungslosen Flugbetrieb in späteren Jahren unerlässlich sind.