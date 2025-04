Holzdorf/MZ. - Viele Kinder aus Jessen und Umgebung kennen ihn: Waldpädagoge Detlef Schulze. Seit Jahrzehnten engagiert er sich dafür, Kindern die Natur nahe zu bringen. In seinem Garten – oder besser gesagt entlang seiner Einfahrt – zeugen schon eine Vielzahl an Holzstelen von vergangenen Baumpflanzaktionen. Und auch in diesem Frühjahr hat Schulze wieder alles vorbereitet, um den Baum des Jahres mithilfe der Schüler und Kinder der Tagesstätte einzupflanzen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.