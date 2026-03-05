Der Jessener Holzbildhauer, Maler und Karikaturist Klaus Kuhrmann beging am Dienstag seinen 88. Geburtstag. Welche nächsten Projekte er schon vorbereitet.

Klaus Kuhrmann, wie er zu einer früheren Ausstellung die Exponate in seiner Jessener Werkstatt zusammenstellt.

Jessen/MZ. - „Kein Geist ist in Ordnung, dem der Sinn für Humor fehlt.“ Dieses Zitat vom englischen Lyriker Samuel Taylor Coleridge fand der Jessener Klaus Kuhrmann im Januar in der MZ. In weiten Teilen kann dies auch als Lebensmotto des Jessener Holzbildhauers und Malers Kuhrmann gelten. Insbesondere in seinen Karikaturen, denen er seit der Coronazeit wieder vermehrt frönt, kommt dieser verschmitzte Blick auf das Leben in der heutigen Zeit um Tragen. An diesem Dienstag beging Klaus Kuhrmann seinen 88. Geburtstag.