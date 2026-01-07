Chronik Premsendorfs Hilmar Pabst schrieb 33 Jahre Dorfgeschichte - wer übernimmt nun in Premsendorf?
Mehr als drei Jahrzehnte lang führt Hilmar Pabst die Premsendorfer Chronik. Nun gibt er das Amt ab. Welche wichtigen Ratschläge Pabst noch mitteilt.
07.01.2026, 12:30
Premsendorf/MZ. - „Ich bin froh, dass sich jemand gefunden hat“, sagt Hilmar Pabst am 2. Januar. Er ist mit einigen anderen im Premsendorfer Feuerwehrhaus zusammengekommen. Denn mit dem neuen Jahr war nun der Tag gekommen, an dem der bald 72-Jährige die gut behüteten Bände der Premsendorfer Chronik in junge Hände übergibt.