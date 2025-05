27 Flüge geplant Helikopter gegen Raupen: Jessen rüstet sich für großen Luft-Einsatz

Am Donnerstag wird der Helikopter der Spezialfirma mit der Sprühanlage zur Bekämpfung der Raupen des Goldafters und des Eichenprozessionsspinners in Jessen erwartet. Was dann folgt.