weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Stimmungssvolle Adventszeit: Heimatverein Grabo lädt ein: Weihnachtsmarkt, Konzert und Bastelangebote für Kinder

Stimmungssvolle Adventszeit Heimatverein Grabo lädt ein: Weihnachtsmarkt, Konzert und Bastelangebote für Kinder

Das vorweihnachtliche Konzert mit anschließendem Weihnachtsmarkt steht am Nikolaustag bevor. Mit Veranstaltungen wie dieser will der Heimatverein einen neuen Fokus setzen.

Von Manuela Müller 29.11.2025, 14:00
Stefanie Peisker hält den Flyer für das vorweihnachtliche Konzert in Händen. Die 32-Jährige ist Schriftführerin des Graboer Heimatvereins.
Stefanie Peisker hält den Flyer für das vorweihnachtliche Konzert in Händen. Die 32-Jährige ist Schriftführerin des Graboer Heimatvereins. (Fotos: Manuela Müller)

Grabo/MZ. - Unser neuer Fokus ist es, Veranstaltungen auch für Familien auszurichten, sagt Stefanie Peisker. Die 32-jährige Graboerin gehört zum siebenköpfigen Vorstand des Heimatvereins. Mit Veranstaltungen meint sie solche, wie am Nikolaustag, Samstag, 6. Dezember. Der Tag biete sich für das geplante Programm sehr an. Schließlich wollen viele Familien sowieso etwas unternehmen, erklärt Peisker.