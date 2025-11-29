Das vorweihnachtliche Konzert mit anschließendem Weihnachtsmarkt steht am Nikolaustag bevor. Mit Veranstaltungen wie dieser will der Heimatverein einen neuen Fokus setzen.

Stefanie Peisker hält den Flyer für das vorweihnachtliche Konzert in Händen. Die 32-Jährige ist Schriftführerin des Graboer Heimatvereins.

Grabo/MZ. - Unser neuer Fokus ist es, Veranstaltungen auch für Familien auszurichten, sagt Stefanie Peisker. Die 32-jährige Graboerin gehört zum siebenköpfigen Vorstand des Heimatvereins. Mit Veranstaltungen meint sie solche, wie am Nikolaustag, Samstag, 6. Dezember. Der Tag biete sich für das geplante Programm sehr an. Schließlich wollen viele Familien sowieso etwas unternehmen, erklärt Peisker.