Die Teams des Gymnasiums Jessen belegen beim „Planspiel Börse“ der Sparkasse vordere Plätze. Welche Taktik sie verfolgt haben und wann es in puncto Depot-Aufbau endlich bergauf geht.

Anke Bilke von der Sparkasse Wittenberg zeichnet das Team „GothBaddies“ für den zweiten Platz beim „Planspiel Börse“ aus.

Jessen/MZ. - Bevor die Geschenke ihren Bestimmungsort erreichen, machen sie eine kleine Reise auf dem Rollwagen. „Es sind 15 Rucksäcke“, sagt Anke Bilke von der Sparkasse Wittenberg, die nach dem „Planspiel Börse“ Stammgast im Jessener Gymnasium ist. Im Nachhaltigkeitswettbewerb hat die Spielgruppe „Alibaba Turbo“ mit einem Spielertrag – das virtuelle Startkapital im Depot beträgt 50.000 Euro – von 1.873,69 Euro den ersten Platz im Landkreis erzielt. Platz eins in der Gesamtwertung hat das Team „Drache“ (Gewinn 5.545,47 Euro) vom Gymnasium Leucorea aus Wittenberg belegt.