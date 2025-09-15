Noch hat das Betreuungsforstamt Annaburg keinen neuen Leiter. Dennoch wagen es die Mitarbeiter, die Leistungen der Behörde und ihrer Partner wieder öffentlich zu präsentieren.

Zum Tag der offenen Tür erläutert Robin Ettlich Interessierten Aufgaben und Funktionsweise der Waldbrandzentrale, von der aus Waldgebiete in großen Teilen Sachsen-Anhalts überwacht werden.

Annaburg/MZ. - So einen Trubel wie am Sonnabend hat es auf dem Gelände des Betreuungsforstamtes in Annaburg schon lange nicht gegeben. Verschiedene Gründe hatten dazu geführt, dass der Tag der offenen Tür mehrere Jahre hintereinander nicht veranstaltet werden konnte. Corona, ein fehlender Chef sowie Personalmangel waren Ursachen. Zwar ist die Stelle des Leiters noch immer nicht besetzt, aber den Tag der offenen Tür sollte es auf jeden Fall wieder geben, sagt Heike Borchardt, Leiterin der Landessamendarre und der Forstsaatgutberatungsstelle. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen wurde das Konzept für den Tag erstellt, dafür gesorgt, dass den Besucherinnen und Besuchern eine Fülle an Angeboten unterbreitet werden kann.