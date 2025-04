Neun Geschäfte in Jessen laden zur fröhlichen Eiersuche ein. Wer das goldene Ei findet, darf sich über eine Überraschung freuen .

Goldenes Ei gesucht! Süße Osteraktion in Jessens Langer Straße

Einzelhandel in Jessen

Jessen/MZ. - „Es war eine Gemeinschaftsidee der beteiligten Geschäftsinhaber“, sagt Andrea Panick. Insgesamt neun Geschäfte in der Langen Straße in Jessen haben in der laufenden Woche und noch bis zum Ostersonnabend – zumindest die Geschäfte, die samstags geöffnet haben – eine lustige Suchaufgabe für ihre Kunden.