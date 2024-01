Modenschau in Jessen mit fachkundiger Beratung rund um Festtagskleidung.

Andrea Panick und Corina Milbradt rollen den roten Teppich für den Catwalk in Jessen aus

Modenschau in Jessen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - In knapp einer Woche – Samstag, 20. Januar, um 14 Uhr – ist es wieder so weit, dann werden die jungen Models über den roten Teppich in dem Schmuck- und Uhrengeschäft von Andrea Panick laufen.