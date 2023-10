Zwischen Prettin und Jessen zeigt sich der Oktober am Wochenende von seiner goldenen Seite. Hier gibts Bilder des Wochenendes.

So präsentiert sich der Herbst bisher zwischen Prettin und Jessen - Hier die Bilder

Goldener Oktober in Sachsen-Anhalt

Auch die Bäume im Schlosspark Jessen legen langsam ihr Herbstgewand an.

Jessen/Annaburg/MZ. - Das Restaurant am Markt in Jessen hat seinen zweiten Freisitz wieder abgebaut, die erste Frostnacht der zweiten Jahreshälfte war vorige Woche und die Tag-und-Nachtgleiche liegt auch schon ein paar Tage zurück – man kann es nur schwer leugnen: Der Herbst ist auch in der Jessener Region angekommen.