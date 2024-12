Die Brandstelle in der Wittenberger Straße in Annaburg

Annaburg/MZ. - Mehrere Feuerwehren sind am ersten Weihnachtsfeiertag; 25. Dezember, nach Annaburg gerufen worden. Laut Polizei habe eine Zeugin gegen 14.40 Uhr eine starke Rauchentwicklung in der Wittenberger Straße in Annaburg bemerkt. Sie verständigte daraufhin die Feuerwehr. Am Einsatzort bemerkten die Kameraden der Feuerwehr, dass ein Gewächshaus beziehungsweise Gartenhaus in Flammen stand.

Wie auf dem Foto zu sehen ist, war es nicht zu retten. Eine verletzte Person wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.