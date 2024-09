In Prettin will sich Anne Tyrock mit einer alternativen Methode der Landwirtschaft ein neues wirtschaftliches Standbein schaffen. Wie und wo sie ihre Produkte verkauft.

Anne Tyrock baut in Prettin Obst und Gemüse an - Wo sie ihre Produkte verkauft

Prettin/MZ. - Manch Kunde könnte sich noch an dieses Schild erinnern. „Scumm-Bar Alkoholische Gärung“ steht darauf. Das zweite O ist schon etwas verblichen, mehr zu ahnen als zusehen. Wer das heute lesen will, muss seinen Kopf verrenken. Mittlerweile steht auf der Vorderseite das Wort „Gemüsetankstelle“. Darunter bildet eine alte Schultafel eine Tischplatte, auf der sich Tomaten, Haselnüsse, Kürbisse und anderes stapeln. Es könnte in Bioqualität sein.