Jungzüchter der Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe belegen beim Wettbewerb „Young Vision“ in Mecklenburg-Vorpommern vordere Plätze. Warum die Vorbereitung darauf zehn Woche dauert.

Battin/MZ. - Milchkuh „Betty“ ist den Laufsteg eigentlich gewöhnt. Doch wenn plötzlich ein Fremder im Weg steht, möchte das Tier in den Stall zurück. Diplom-Agraringenieurin Nicole Volkmann bekommt die für sie ungewohnte Situation schnell in den Griff. Ein paar beruhigende Worte – und schon steht „Betty“ an ihrer Seite.