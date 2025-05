Feuerwehreinsatz in Aschersleben Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz in Aschersleben

Angebranntes Essen löst am Freitagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Aschersleben aus. Weil unklar ist, ob sich noch Personen oder Tiere in der Wohnung befinden, bricht die Feuerwehr die Tür auf. Verletzt wird niemand.