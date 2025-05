Autor Jean Back zurück in der Region: Neue Perspektiven auf Aschersleben & Co.

Aschersleben/Seeland/MZ. - Hinter Jean Back liegen ereignisreiche Wochen: Maibaumaufstellen in Frose, Gedenken an das Kriegsende in Aschersleben, Walpurgis auf der Konradsburg, einen Besuch im Novalis-Museum von Oberwiederstedt und vieles mehr hat der Autor seit dem 24. April erlebt. Nachdem der Luxemburger im vergangenen Jahr Ascherslebens erster Stadtschreiber war, ist er nun wieder in der Gegend zu Gast. Dieses Mal hat er jedoch eine ganze Region im Blick – als Regionalschreiber für das Projekt „Wir4Gemeinsam“, mit dem sich die Städte Aschersleben, Seeland, Falkenstein/Harz und Arnstein um Fördermittel aus dem „Aller.Land“-Programm bewerben.