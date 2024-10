„9 Points of View“: Der Luxemburger Jean Back ist einer von neun europäischen Stadtschreibern in Aschersleben. Erste Texte hat er bei einer Lesung vorgestellt.

Aschersleben/MZ - „Er ist ein Europäer par excellence“, kündigt Jörg Blencke, Leiter der Kreativwerkstatt, den Luxemburger Jean Back an. Der Autor hat als erster Stadtschreiber des Literaturprojekts „9 Points of View“ zwei Wochen lang in Aschersleben gelebt und gearbeitet. Erste Texte stellt er nun in einer Lesung vor.