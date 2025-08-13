Freundeskreis zur Weiterentwicklung der KZ-Gedenkstätte Lichtenburg in Prettin bespricht nächstes Projekt für 2025/2026. Was in diesem Herbst noch ansteht.

Prettin/MZ. - Zwei Radtouren wollen die Mitglieder des Freundeskreises zur Weiterentwicklung der KZ-Gedenkstätte Lichtenburg im Jahr 2026 unternehmen. Doch nicht zur persönlichen Erbauung, sondern, um dem Ziel ihres selbstgestellten Auftrages zu entsprechen. Das darin besteht, die Wirkung und inhaltliche Ausstrahlung der Gedenkstätte weiter zu befördern. Was für die Mitglieder auch heißt, weitere Orte des Gedenkens deutlicher in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken.