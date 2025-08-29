Mit einer würdigen Trauerfeier gedenken Soldaten am Bundeswehr-Standort Holzdorf ihren drei verunglückten Kameraden. Militärische und zivile Gäste nahmen teil.

Am 29. Juli 2025 kommen drei Soldaten bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Am Bundeswehr-Standort Holzdorf fand ein Appell zu deren Gedenken statt.

Holzdorf/MZ. - Das Hubschraubergeschwader 64 (HSG 64) hat am Dienstag auf dem Flugplatz Holzdorf einen Gedenkappell für die drei bei einem Flugunfall verunglückten Kameraden durchgeführt. In einem würdevollen Rahmen begann der Appell gegen 13 Uhr, der durch das Luftwaffenmusikkorps Erfurt begleitet wurde. Das teilt der Presseoffizier der Lufttransportgruppe HSG 64, Hauptmann Haseloff, mit.