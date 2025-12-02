Das „Schiffchen“ in Gallin gehört zu den Traditionsgaststätten im Landkreis. Wann Chefin Grit Walde-Stephan den Betrieb übernommen hat und warum es am 6. Januar eine Eierfahrt gibt.

Gallin/MZ. - Wer kennt es nicht, das Gasthaus „Zum Schiffchen“ in Gallin. Die hohe Qualität der Speisen, immer liebevoll serviert, die wunderbare Lage direkt an der Elbe und die langjährige Tradition sind das Aushängeschild dieser Gaststätte.