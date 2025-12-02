weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Das „Schiffchen“ in Gallin gehört zu den Traditionsgaststätten im Landkreis. Wann Chefin Grit Walde-Stephan den Betrieb übernommen hat und warum es am 6. Januar eine Eierfahrt gibt.

Von Elke Witt 02.12.2025, 14:00
Ein starkes Team: Grit Walde-Stephan, Sabrina Berger, Andreas Köpke, Tina Stampoulakis vom Service, Koch Steve Peters und Wolfgang Walde (v. l.).
Ein starkes Team: Grit Walde-Stephan, Sabrina Berger, Andreas Köpke, Tina Stampoulakis vom Service, Koch Steve Peters und Wolfgang Walde (v. l.). (Foto: Elke Witt)

Gallin/MZ. - Wer kennt es nicht, das Gasthaus „Zum Schiffchen“ in Gallin. Die hohe Qualität der Speisen, immer liebevoll serviert, die wunderbare Lage direkt an der Elbe und die langjährige Tradition sind das Aushängeschild dieser Gaststätte.