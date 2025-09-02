Seit 35 Jahren kommt Gabriele Karl nach Jessen, um die Federn von Bettdecken und Kissen zu reinigen. Nun ist sie wieder für zwei Wochen in der Stadt. Wie läuft die Reinigung ab?

Gabriele Karl (links) kennt sich mit der Reinigung von Federn aus. Edith Trojandt aus Klossa bringt Entenfedern, aus denen eine Bettdecke entstehen soll.

Jessen/Mz. - Ihr Großvater war es, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit der mobilen Bettfedernreinigung anfing, erzählt Gabriele Karl. Die 62-Jährige hat zum Wochenbeginn ihren Stand am Jessener Schulfestplatz eröffnet, dort wird sie nun zwei Wochen verweilen.