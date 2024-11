Firmenjubiläum Friseursalon feiert Geburtstag: Ein Tag ohne Scheren, aber mit viel Sekt

Friseursalon „Coiffeur Elegance“ feiert am 28. November seinen 30. Geburtstag. Was zum Jubiläum auf dem Programm steht und was die fünf Frauen über Männer zu berichten haben.