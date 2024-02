Nach erlebnisreichen Ausflügen gehen für die Besucher des Jessener Freizeittreffs Wiesengrund die Winterferien mit der Faschingsparty zu Ende. Was da so los ist und was noch passiert.

Jessen/MZ. - Ordentlich Trubel herrscht an diesem Freitag, dem letzten Winterferientag, im Jessener Freizeittreff Wiesengrund. Faschingsparty ist angesagt. Auch wenn zu diesem Ferienabschluss nicht so viele Besucher in den Treff gekommen sind, wie in den Tagen zuvor. Genau genommen lockten die Ausflüge nach Wittenberg und in den dortigen Techna-Jugendklub am Dienstag und am Mittwoch nach Bad Liebenwerda ins Spaßbad „Wonnemar“ „mehr als 30“ Kinder und Jugendliche, wie Nicklas Pötzsch die Schilderung von Betreuer Florian Wendt berichtigt.