Ein Wohnmobil hat in Jessen direkt vor der Feuerwehr geparkt - und damit auch die Tore für die Fahrzeuge, die im Notfall gebraucht würden, blockiert. Mit welcher Strafe der Fahrzeughalter nun rechnen muss.

Nach Wohnmobil-Vorfall vor Jessener Feuerwehrgebäude: Diese Strafe erwartet den Fahrer

Ein Wohnmobil parkte vor dem Jessener Feuerwehrgebäude. Die Aktion sorgt für wütende Reaktionen.

Jessen/MZ. - Vor wenigen Tagen schlug ein Beitrag der Freiwilligen Feuerwehr Jessen in den sozialen Medien Wellen. Grund war ein Wohnmobil, das in voller Länge vor den Toren der Jessener Feuerwehr parkte. Im Ernstfall hätten der Einsatzleitwagen, Rüstwagen und das Löschgruppenfahrzeug nicht ausrücken können, schreiben die Kameraden dort verärgert. Diese Fahrzeuge seien die wichtigsten bei Einsätzen. Welche Strafe nun dem Fahrzeughalter droht.