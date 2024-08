Der Freizeittanz e.V. mit seinen Tänzerinnen und Trainerinnen ist immer dabei, wenn in Jessen gefeiert wird. Auftritte in der Kürungszeremonie für die 30. Jessener Weinprinzessin und im Heimatabend haben dem Publkum prima gefallen, wie auch die Teilnahme im Festauszug am Sonntag.

Jessen/Mz. - „Das war doch wieder ein schöner Festauszug“, stellen Christiane Peisker und Beate Loff am Sonntagnachmittag fest. Die beiden Frauen, die auf dem Markt den Hunderten Besuchern die einzelnen Bilder erläutert haben, bekommen für ihr Resümee Beifall. Unter dem Motto „Jessen schmückt sich in Schwarz-Gelb“ werden den Zuschauern an der langen Strecke von Jessen-Nord bis zum Festplatz 55 Bilder präsentiert. Dabei dominieren aber nicht allein die Farben Schwarz-Gelb, denn inzwischen sind die Anziehungskraft des Auszugs und das Fluidum in der Elsterstadt am zweiten Sonntag im August so groß, dass sich offenbar auch immer mehr Abordnungen aus anderen Orten beteiligen. So ist der Zug der fröhlichen Leute auch Spiegelbild der Region, der Lebensfreude und des ehrenamtlichen Engagements vieler. Es singt und klingt. Kaum erreicht der Zug die Innenstadt, da musizieren der Jessener und der Ottmarsbocholter Spielmannszug gemeinsam mit den Elbaue-Musikanten, die bis dahin dem Publikum auf dem Markt bis zum Eintreffen der Akteure die Wartezeit verkürzt haben.