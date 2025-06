Die Versuchsstation der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau in Gadegast lädt zum jährlichen Feldtag. Was den Fachleuten gezeigt wird.

Feldtag in Gadegast: Wie sich neue Sorten auf den Flächen bewähren

Situation in den Ackerkulturen

Andrea Rode (in grüner Weste) von der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau erklärt den Agrar-Fachleuten Sortenversuche im Raps.

Gadegast/MZ. - Sie höre zuweilen von Landwirten aus der Praxis den Vorwurf, dass die Sortenversuche ergeben würden: „Die Erträge sind besser und stiegen um fünf Prozent, aber in der Praxis tun sie das nicht“. So zitiert Jana Fritzsch von der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau den Tenor solcher Anfragen. Und gibt die Antwort: „Ja, das stimmt. Seit der Agenda 2000, also seit 25 Jahren, tun sie das nicht mehr, weil wir die politisch gewollte Extensivierung der Produktion haben.“