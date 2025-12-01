Ellen Kolditz ist Chefin der „Kremitzer Genusswerke“. Wer ihren Party-Service in Anspruch nimmt, warum es keine Saure-Gurken-Zeit gibt und was sich die 42-Jährige wünscht.

Die nächste Bestellung muss fertig gemacht werden. Ellen Kolditz beginnt mit dem Dessert.

Kremitz/MZ. - „Wir leben durch Mundpropaganda“, sagt Ellen Kolditz, die sich seit Gründung der „Kremitzer Genusswerke“ im Januar 2024 über mangelnde Arbeit nicht beklagen kann. Die gelernte Köchin erzählt vom Start mit einem Auftrag, der Präsentation ihrer Produkte auf Instagram, übervollen Auftragsbüchern und Vorbuchungen für das Jahr 2030. Ihr Mann Michael, der ebenfalls gelernter Koch ist, hilft an den Wochenenden mit. Die Formulierung Saure-Gurken-Zeit kennen beide nur vom Hörensagen. Denn: Gefeiert wird immer! Mit dem Party-Service im Jessener Ortsteil hat sich die dreifache Familienmutter einen Herzenswunsch erfüllt. Sie liebe Detailarbeit und könne diese Leidenschaft bei Canapés und Co. so richtig ausleben.