Im Innern der Kapelle des Wasserschlosses Hemsendorf restaurieren Fachleute die Deckenbemalung. Was das für die künftige Nutzung des Gebäudes bedeutet.

Von Klaus Adam Aktualisiert: 09.02.2026, 17:56
Restauratorin Luna Rötzschke verrichtet eine anstrengende filigrane Arbeit an der Decke der Kapelle des Wassserschlosses Hemsendorf.
Restauratorin Luna Rötzschke verrichtet eine anstrengende filigrane Arbeit an der Decke der Kapelle des Wassserschlosses Hemsendorf. (Foto: Klaus Adam)

Hemsendorf/MZ. - Konzentriert schaut Luna Rötzschke nach oben und setzt den Pinsel an die Decke der Kapelle des Hemsendorfer Schlosses. Mit Gouche-Farbe in einem goldig-beigen Ton bessert sie eine Fehlstelle in dem zentralen Element der Deckenmalerei an der früheren Kirchendecke aus.