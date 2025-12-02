Geschenke, Leckereien und Einblicke ins Schulhaus: Was die Besucher zum Weihnachtsmarkt geboten bekommen.

Unter der großen Linde im Hof der Evangelischen Grundschule Holzdorf waren die Stände des Weihnachtsmarktes aufgebaut. Allerdings hatte der Baum jahreszeitbedingt sein Blätterdach schon abgeworfen.

Holzdorf/MZ. - Zum Weihnachtsmarkt hat sich der Hof der Evangelischen Grundschule Holzdorf am Donnerstagnachmittag gewandelt. Genutzt wurde auch das „Grüne Klassenzimmer“ im Garten, wie Lehrerin Nadja Packheiser nach der Veranstaltung noch begeistert vom großen Interesse der Besucher der MZ berichtet. Und das Interesse war groß. Denn die Einladung ging nicht nur an die Familien der Schüler, sondern auch an die Anwohner im Ort und alle anderen Interessierten.