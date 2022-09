Es soll wieder Leben ins alte Schloss Lichtenburg in Prettin

Baufirmen sind im Auftrag des Bundes gegenwärtig fast ohne Unterlass in der Prettiner Lichtenburg aktiv. So sah es zum Beispiel im Januar in der großen Hofstube aus.

Prettin/MZ - Prettiner und jegliche Interessierte an der Zukunft des Schlosses Lichtenburg in der Elbestadt sind am kommenden Mittwoch, 21. September, ab 16 Uhr bis etwa 19.30 Uhr eingeladen, sich an einer Runde „Visionen für die Lichtenburg“ zu beteiligen. Studenten der Fachhochschule Aachen werden ihre schon konkreteren Vorstellungen für künftige Nutzungen des Schlossensembles vor- und zur Diskussion stellen. Ort der Veranstaltung ist die Gedenkstätte.