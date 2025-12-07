Der Annaburger Gerald Lexius hat sich mit seiner kulinarischen Spezialität einen Namen gemacht. Was das bedeutet und wie er den Wechsel zur Eventgastronomie bewertet.

Der Annaburger Gerald Lexius lässt eine „Fuhre“ mit vorbereiteten Enten in den Erdofen hinabfahren. Nach rund fünf Stunden sind sie gar.

Annaburg/MZ. - Als Gerald Lexius die große Metallklappe hochhebt, ist das Holz am Boden der gemauerten rechteckigen Grube schon soweit heruntergebrannt, dass er seine wertvolle „Ladung“ dort hineingeben kann. Sie ist mit einer Salzlake vorbereitet und wartet in einer Wanne darauf, in den Ofen hinabgelassen zu werden. Fünf Enten und zwei große Stücken Schweinekamm liegen auf dem Rost.