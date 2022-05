Elsteraner blasen auch den Plan B ab

Prettin/Elster/MZ - Ein kräftiger Wind bläst über das Elbufer an der Hirschmühle in Prettin. Hier soll am Sonnabend die 39. Elster-Elbe-Fahrt des Kanuvereins „Harmonie“ Elster gestartet werden. Die Boote liegen auf einer Wiese wenige Meter neben der Elbe. Doch die Besitzer, etwa 35 Frauen und Männer aus verschiedenen Vereinen in Deutschland, kommen nicht per Bus, wie es angekündigt war, sondern mit Pkw, einige davon ziehen Hänger, auf denen die Kanus transportiert werden. Am Freitag hatten sie die Boote zur Hirschmühle gebracht und sich auf den Ausflug in der Gemeinschaft gefreut, doch nun holen sie die Kanus wieder weg. Die 39. Elster-Elbe-Fahrt ist abgesagt.

